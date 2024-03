Com a chegada dos animais, a Guarda Municipal passa a contar com 34 na equipe - Robert Gomes

Publicado 28/03/2024 15:01

Rio - A Guarda Municipal do Rio ganhou um reforço no Grupamento de Operações com Cães (GOC): seis cães recém-nascidos (três machos e três fêmeas) vão ajudar as equipes nas ruas em breve.



Batizados como Petrus, Perseu, Phanto, Phoenix, Persa e Pandora, os filhotes, que nasceram no dia 11 de novembro de 2023, são da raça Belga de Malinois, amplamente utilizada pelas forças policiais no mundo.