Cerca de 4kg de derivados de maconha foram apreendidos no Galeão - Divulgação / Receita Federal

Cerca de 4kg de derivados de maconha foram apreendidos no GaleãoDivulgação / Receita Federal

Publicado 28/03/2024 16:28

Rio – A Receita Federal apreendeu R$ 100 mil de derivados de maconha nesta quarta-feira (28), no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio. Cerca de 4 kg da droga prensada foram encontrados na mala de um homem de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que estava em um voo vindo de Manaus, capital do Amazonas.

O trabalho foi realizado pelo Serviço de Vigilância Aduaneira da Alfândega da Receita Federal, após o escaneamento de bagagens em operação de rotina. A ação teve a participação da Polícia Federal, que prendeu o passageiro.