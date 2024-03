Interdição será entre a Rua José Tjurs e a Rua Princesa Diana de Gales - Reprodução/Google Maps

Interdição será entre a Rua José Tjurs e a Rua Princesa Diana de GalesReprodução/Google Maps

Publicado 30/03/2024 13:00 | Atualizado 30/03/2024 14:41

Rio- A Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, conhecida como Lagoa-Barra, vai ter um trecho fechado por duas semanas. A interdição foi iniciada neste sábado (30), às 6h, e a liberação será no dia 12 de abril.

O trecho interditado é a faixa central da pista de rolamento, no sentido Gávea, entre a Rua José Tjurs e a Rua Princesa Diana de Gales, em São Conrado, Zona Sul. As obras são de reparo profundo de pavimento, do Programa Asfalto Liso.

Segundo a CET-Rio, o desvio será realizado na própria pista, com estreitamento. Os motoristas que vierem da Barra com destino aos bairros da Zona Sul poderão, como alternativa, devem utilizar o Alto da Boa Vista via Itanhangá.

Nas redes sociais, Eduardo Paes anunciou a ação. "Moradores de São Conrado e Barra vão reclamar de mim por uns 10 dias mas para fazer omelete tem que quebrar os ovos. Fechamos agora uma faixa da estrada lagoa Barra no sentido lagoa logo depois do túnel do Joá para execução de reparo profundo do asfalto liso. Em determinados trechos não adianta só recapear. Tem que ir lá no fundo do problema", escreveu. "Pela compreensão e respeito eventual a senhora minha mãe, agradeço", finalizou o prefeito, brincando.



A CET-Rio informou que agentes vão atuar no local para organizar e orientar os motoristas durante a intervenção. Além disso, técnicos que atuam no Centro de Operações Rio (COR), farão o monitoramento a região através de câmeras. "Se necessário, serão implantados ajustes nos tempos dos semáforos para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. Painéis de mensagens variáveis informarão sobre as condições de trânsito e possíveis rotas de desvio", afirmou a pasta. "Pedimos aos motoristas que fiquem atentos à sinalização implantada no local e sigam as orientações dos agentes de trânsito", complementou.