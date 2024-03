Samara Mapoua foi abordada com cinco pessoas na Avenida Brasil - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/03/2024 20:45 | Atualizado 30/03/2024 21:05

Rio – A influenciadora digital Samara Mapoua, presa desde terça-feira (26) por porte ilegal de arma de fogo , divulgou uma nota em suas redes sociais neste sábado (30). Ela explicou que declarou ser dona da arma para que as outras pessoas envolvidas pudessem "sair da situação".

"Não quero e nem queria que ninguém passasse por isso, mas estou aqui pois tomei uma decisão de proteger e defender quem estava comigo. Foi muita pressão todo aquele cenário às 4 da manhã. A única opção que encontrei no momento foi declarar que a arma era minha para que todos conseguissem sair da situação", afirmou Samara, em comunicado divulgado por sua assessoria jurídica.

Samara foi presa na Avenida Brasil. Ela estava em um carro com outras cinco pessoas, na pista central, sentido Campo Grande, na altura de Olaria, na Zona Norte do Rio, quando o veículo foi parado por policiais militares.

Em nota, a PM explicou que agentes do 22° BPM (Maré) avistaram o carro em "atitude suspeita" e deram ordem de parada para abordagem e revista. Dentro do veículo, foram encontradas uma arma com munições e seis celulares.

Na delegacia, Mapoua afirmou ser dona da arma, mesmo sendo constatado o porte ilegal. Aos policiais, a influenciadora disse que comprou objeto para se defender por ter bastante seguidores em suas redes sociais e por temer a sua integridade física.

"Não me arrependo do que fiz. Vou acertar minhas contas com a justiça e quando ganhar minha liberdade, irei esclarecer e contar tudo para vocês", finalizou Samara, que também disse que a situação foi um acidente e nunca faria isso por maldade.

A influenciadora Samara Mapoua, 30 anos, soma mais de 6 milhões de seguidores em suas redes sociais. Ela foi criada na Rocinha, na Zona Sul, e produz conteúdos sobre a sua rotina e de humor.