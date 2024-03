Diversas crianças puderam receber chocolate nesta Páscoa através da campanha - Voz das Comunidades / Divulgação

Diversas crianças puderam receber chocolate nesta Páscoa através da campanhaVoz das Comunidades / Divulgação

Publicado 30/03/2024 17:39

Rio- Cerca de 15 mil crianças, de até 14 anos, dos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte, e do Morro do Vidigal, na Zona Sul, receberam chocolates, entre caixas de bombom, ovos e barras, em uma ação promovida pela ONG Voz das Comunidades, neste sábado (30). Na comunidade que fica às margens da Avenida Niemeyer, a campanha aconteceu em parceria com o projeto "Vidiga na Social".

fotogaleria

"A 'PAZcoa das Comunidades' é sobre levar esperança e renovação, especialmente para as crianças das favelas. Ao entregar chocolates, recebemos sorrisos. Investir em projetos para as crianças é transformador e nos aproxima do sonho de um futuro melhor. A doçura da Páscoa nos proporciona abraços e acolhimento, resgatando a verdadeira magia: muito chocolate, diversão e alegria”, comentou o jornalista e ativista Rene Silva, fundador da Voz das Comunidades.

O filho da estudante Lorena Triane, Noah, ganhou chocolate no Alemão. "Fico muito feliz e agradecida. É uma ação muito boa pra comunidade. Nem todo mundo tem condições de comprar, infelizmente. Então é muito bom receber essa doação pra gente", agradeceu a mãe.

Eduardo Ribeiro também comentou sobre a ação. Os filhos do capoteiro, Miguel e Nicole, de 3 e 9 anos, também foram contemplados. "A favela precisa mais disso. É muito bom", disse.

A 14ª edição da campanha de Páscoa teve como objetivo promover a paz, alegria e senso de comunidade para famílias que vivem em vulnerabilidade social. Ao todo, 170 voluntários participaram da distribuição.

Padrinhos da ONG, artistas e figuras públicas apoiaram a causa. Entre eles, Lázaro Ramos, Fátima Bernardes, Camila Pitanga, Felipe Neto, Bella Campos, Fábio Porchat, Sabrina Sato, Carolina Dieckmann, Nicolas Prattes, Astrid Fontenelle, Luana Xavier e Miriam Leitão.