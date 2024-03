Agentes localizaram a droga dentro de peixes, que estavam em uma caixa de isopor - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 30/03/2024 15:15 | Atualizado 30/03/2024 16:38

Rio – A Polícia Federal prendeu um homem de 22 anos que transportava 3,2 kg de maconha dentro de peixes na manhã deste sábado (30), no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio. Ele estava desembarcando de um voo vindo de Manaus, capital do Amazonas.

Em fiscalização de rotina, agentes da Delegacia Especial da PF identificaram a droga dentro dos peixes, que estavam em uma caixa de isopor. O homem responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A pena pode chegar a 15 anos.