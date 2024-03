Palácio Realengo servirá como gabinete do prefeito na Zona Oeste - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 30/03/2024 14:08 | Atualizado 30/03/2024 14:09

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, inaugurou, nesta sexta-feira (29), o Palácio Realengo, que fica dentro do futuro Parque Susana Naspolini, na Zona Oeste. O local, que servirá como gabinete para que o chefe do executivo despache periodicamente, tem 103,7 m² de área construída, com banheiro, copa e escritório.

É o segundo imóvel deste tipo na cidade. Em março de 2015, Paes inaugurou o Palácio Rio 450, um casarão de 1920, em Oswaldo Cruz.

A cerimônia em Realengo reuniu moradores da região, músicos da banda da Guarda Municipal e de integrantes da Mocidade Independente de Padre Miguel.

"Quando começaram as obras do parque, vi essa casa e falei: 'A gente precisa de um lugar onde possa, pelo menos uma vez durante a semana, estar na Zona Oeste.' É uma forma de me aproximar, de ouvir mais, facilitar, de permitir que a população possa ter mais acesso ao prefeito", explicou Paes.

Parque com 76 mil metros quadrados



Localizado na Rua Professor Carlos Wenceslau, o Parque Realengo Susana Naspolini, que abriga o Palácio, é uma antiga reivindicação dos moradores. O espaço tem uma área de aproximadamente 76 mil m². A inauguração está prevista para os próximos meses.



A nova área pública terá 3.700 árvores numa área equivalente a nove campos de futebol, além de cinco torres rodeadas e cobertas parcialmente de vegetação, que terão entre elas passarelas elevadas para caminhadas.



No nível do solo, haverá um espelho de água com jardins aquáticos. Para minimizar o calor da região, umas das mais quentes da cidade, as torres vão aspergir vapor de água nos visitantes.



Serão instalados campos de futebol, quadras poliesportivas, skate park, quadra de basquete, área de convivência e mercado externo abertos 24 horas, além de Academia da Terceira Idade, horta, área infantil, anfiteatro e mercado interno, entre outros espaços.

O nome do espaço homenageia a jornalista e repórter Susana Naspolini, da TV Globo, que faleceu em 2022, vítima de câncer.