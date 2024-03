Ação foi realizada por agentes da 61ªDP e policiais militares - Reprodução

Publicado 30/03/2024 18:13 | Atualizado 30/03/2024 19:28

Rio- Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nesta sexta-feira (29), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, em ação conjunta de policiais militares e da 61ª DP (Xerém).

Eles foram encontrados com drogas na Rua José Duarte Lisboa, em Xerém.



A dupla estava em uma motocicleta quando foi abordada pelas equipes, que realizaram uma revista e encontraram 11 cápsulas de cocaína e três embalagens de maconha. Ao serem interrogados, os homens afirmaram que teriam buscado as drogas na Vila Sapê, no bairro de Imbariê, também em Caxias.

Eles estavam levando os entorpecentes para um outro homem, ainda não identificado.



Os dois foram conduzidos à 61ªDP e depois encaminhados para a audiência de custódia.