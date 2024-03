Procura por bacalhau, na véspera da Páscoa, movimentou o Cadeg neste sábado (30) - Pedro Ivo/Agência O Dia

Procura por bacalhau, na véspera da Páscoa, movimentou o Cadeg neste sábado (30)Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 30/03/2024 17:49

Rio - Na véspera do Domingo de Páscoa, cariocas aproveitaram para fazer as últimas compras de chocolates e itens para o almoço do feriado. As buscas por bacalhau, azeite e bebidas movimentaram o Cadeg, em Benfica, na Zona Norte. Lojas de doces na Tijuca, no Mercadão de Madureira e em outras pontos da cidade também registraram filas de pessoas, neste sábado (30), procurando ovos de chocolate e caixas de bombom.

Em conversa com O DIA, André Luis Lobo, diretor do tradicional mercado municipal de Benfica, contou que a movimentação na véspera da Páscoa foi 20% maior do que o mesmo período do ano passado.

"Realmente, as pessoas vieram muito de última hora. Nós organizamos também o festival Mesa Santa, que acaba amanhã [domingo] e que ajudou a impulsionar as vendas. O maior destaque sempre é o bacalhau, não tem jeito. O azeite, um pouco menor por causa do aumento do preço, e o vinho, que aumenta também na época da Páscoa, mas a maior estrela nossa mesmo é o bacalhau", explicou.

O diretor destacou, ainda, que algumas pessoas deixaram de comprar, pois pretendem almoçar em restaurantes do local.

"Tem algumas pessoas também que, além das que compraram hoje [sábado], prefeririam nem comprar, pois virão amanhã [domingo] para almoçar porque os restaurantes estarão abertos. De repente, as pessoas não querem cozinhar em casa e aproveitam para fazer a ceia de Páscoa aqui", completou.

Procura por chocolates

Na Praça Saenz Peña, na Tijuca, também na Zona Norte, uma tradicional loja de departamento ficou lotada. A maioria dos clientes procurava chocolates. A vendedora Luana Brito, de 31 anos, contou que foi ao estabelecimento, pois o mesmo estava com promoção de diversos produtos.

"Eu já tinha comprado algumas coisas, mas vimos que hoje estava com mais promoção ainda. Eu juntei algumas amigas e resolvemos comprar mais para presentear mais pessoas. A movimentação foi grande principalmente na loja que a gente viu. Estava bem cheio, com certeza uma movimentação maior do que o normal, com muita gente comprando chocolate", disse.

A vendedora explicou que o que mais chamou atenção foi o preço dos produtos, como por exemplo ovos de empresas famosas.

"Nós compramos caixas de bombom e barrinhas de chocolate que estão sempre na promoção. O ovo de Páscoa que também surpreendeu devido a marca. Estava com um preço muito bom e acabou chamando mais atenção por causa disso. Até então, nós não íamos comprar mais nada. Por conta do valor bem mais barato hoje, nós acabamos comprando mais", finalizou.