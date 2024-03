Animal foi resgatado e levado para o Centro de Controle de Zoonoses, em Santa Cruz - Divulgação

Publicado 30/03/2024 19:38 | Atualizado 30/03/2024 20:43

Rio - Um menino de 9 anos foi mordido na perna por um cachorro da raça pitbull, que estava solto em Bangu, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (29). A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, onde recebeu mais de 20 pontos para fechar o ferimento.

O caso aconteceu na Rua Nova Prata, na região conhecida como Catiri. Ao DIA, Sarah Nascimento da Silva, mãe do menino, disse que o filho costuma jogar futebol na rua junto com amigos. Segundo ela, o cão estava abandonado há mais de dois meses e deixava as crianças com medo porque corria atrás da bola.

"Ele foi atacado por um cachorro de rua e o dono não apareceu. A gente não sabe quem é. Ele já está aqui na rua há mais ou menos dois meses, quase três, e as crianças sempre falaram que ele ficava ali jogado e que ficavam com medo porque ele corria atrás da bola. Ontem aconteceu essa fatalidade com meu filho", disse.

A criança foi socorrida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e depois foi transferida para o Hospital Albert Schweitzer. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima recebeu alta neste sábado (30). De acordo com Sarah, o filho recebeu mais de 20 pontos na perna, mas está bem.

"Ele está em casa e bem na medida do possível. Está tomando as medicações que o médico passou e está com mais de 20 pontos na perna", explicou.

O caso foi registrado neste sábado (30) na 34ª DP (Bangu). Os policiais solicitaram que o menino faça um exame de corpo de delito. Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para localizar o tutor do animal e esclarecer todos os fatos.



Cachorro resgatado

Revoltados com o ataque ao menino, moradores da rua onde o caso aconteceu teriam ameaçado matar o animal. O vereador Luiz Ramos Filho, presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, resgatou o cachorro e o levou ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em Santa Cruz, ainda na Zona Oeste.

"Conseguimos resgatar o cachorro, que foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses. As pessoas precisam entender que o animal é irracional. A culpa é de quem irresponsavelmente o abandonou na rua. Essa pessoa deve ser responsabilizada e responder por ter colocado a vida dessas crianças em risco”, disse o vereador.

O parlamentar destacou que o cão será vacinado, vermifugado, castrado e microchipado. Depois, ele será colocado para adoção. Luiz Ramos Filho ressaltou que irá acionar a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) sobre o caso.