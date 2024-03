Motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi detido por agentes do Segurança Presente - Reprodução/Redes Sociais

Motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi detido por agentes do Segurança PresenteReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/03/2024 11:28 | Atualizado 30/03/2024 15:01

Rio - Um motorista provocou um atropelamento na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira (29). O acidente aconteceu na Avenida do Pepe, no número 380, e segundo relatos, o veículo subiu a calçada e atingiu pedestres. O homem fugiu do local sem prestar socorro, mas foi seguido por uma testemunha até um condomínio, no mesmo bairro.

De acordo com um vídeo publicado pelo homem que presenciou o acidente, o condutor parecia estar embriagado e atingiu cinco pessoas. A testemunha conta que jantava na região e após a fuga, seguiu o motorista em seu próprio carro, até que ele entrou no prédio. Confira abaixo.

Equipes do Segurança Presente foram acionadas e conseguiram deter o suspeito em sua casa, a 100 metros do local do acidente. No momento da prisão, o homem informou aos agentes do programa que havia procurado os bombeiros e que estava estacionando o veículo. Ele foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de alcoolemia e o laudo não indicou alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool. Um inquérito foi instaurado para apurar o crime de lesão corporal culposa no trânsita. As vítimas serão chamadas para prestar depoimento e a investigação está em andamento.



No local do acidente, os agentes encontraram duas vítimas e prestaram auxílio até a chegada do Corpo de Bombeiros. O quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 19h20 e socorreu somente uma mulher para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ana Bibiano, de 50 anos, já recebeu alta médica.