Após confronto no Campinho, houve prisões e apreensões - Divulgação / PMERJ

Publicado 30/03/2024 11:34 | Atualizado 30/03/2024 12:52

Rio - Um suspeito ficou ferido e outro foi preso, na manhã deste sábado (30), após um confronto com policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) na comunidade do Campinho, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, os agentes fazem uma operação na região para localizar criminosos envolvidos em disputa territorial e coibir roubos de veículos e de cargas.

Durante a ação, de acordo com a PM, os policiais foram atacados por dois bandidos armados. Após a troca de tiros, um suspeito ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas. No local, os agentes ainda apreenderam dois fuzis.

O outro homem, que não teve a identidade revelada, foi detido e encaminhado à 29º DP (Madureira), onde ficará à disposição da Justiça. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) ainda não respondeu sobre o quadro do suspeito baleado no Campinho.

A equipe do 9° BPM também faz ações nas comunidades do Fubá e Saçu. Até o momento, não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Já em Piedade, também na Zona Norte, o 3º BPM (Méier) está no Morro do Dezoito. Segundo a PM, um suspeito foi preso com uma pistola, um rádio transmissor e drogas. Às 6h09, o perfil Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou disparos "nas proximidades do Morro do 18".