Acidente aconteceu na Avenida Presidente Kennedy - Reprodução / Portal Caxias24h

Publicado 30/03/2024 13:39 | Atualizado 30/03/2024 18:52





De acordo com relatos publicados nas redes sociais, o motorista do carro teria perdido o freio, despencado de cima do elevado que dá acesso ao corte 8, em Gramacho, e atingido a moto. Rio - A menina de 7 anos, vítima de um acidente de carro na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, na tarde desta quinta-feira (28), segue internada, em estado gravíssimo. Ela precisou ser sedada e respira com ajuda de aparelhos no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Outros dois homens também foram vítimas da queda do veículo em cima de uma moto e morreram no local.De acordo com relatos publicados nas redes sociais, o motorista do carro teria perdido o freio, despencado de cima do elevado que dá acesso ao corte 8, em Gramacho, e atingido a moto.

A paciente chegou à unidade já entubada, transferida do Hospital Moacyr do Carmo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no primeiro hospital.



Ainda segundo a pasta, L.L.N. apresentou traumatismo craniano grave, contusão pulmonar bilateral e lesões no fígado e no baço. Ela está sendo acompanhada por equipe multidisciplinar com suporte dos familiares, além do Serviço Social e de Psicologia.

Adaneildo Souza e Marco Garavito, ambos de 58 anos, morreram ainda no local do acidente.