Colchão foi jogado do viaduto da Mangueira e atingiu a rede aérea do sistema, prejudicando mais de 17 mil passageiros - Divulgação / SuperVia

Publicado 28/03/2024 12:15 | Atualizado 28/03/2024 12:17

Rio - A circulação de trem no ramal Saracuruna foi interrompida, na manhã desta quinta-feira (28), após um colchão ser jogado do viaduto da Mangueira, na Zona Norte, e ter atingido a rede aérea do sistema. Segundo a SuperVia, o objeto danificou o pantógrafo, dispositivo que alimenta as composições com corrente elétrica, e prejudicou mais de 17 mil passageiros. Por volta das 8h, o trecho voltou a ser reaberto.

Às 10h40, a concessionária informou que a circulação estava ocorrendo com intervalo de 30 minutos, entre Saracuruna e Gramacho, além de São Cristóvão e Gramacho. "Os clientes interessados em seguir até a Central do Brasil precisam fazer a transferência em São Cristóvão", afirmou a SuperVia.

Já o ramal Belford Roxo, que teve a circulação interrompida parcialmente, segue com 43 minutos de atraso, que chegou a passar de uma hora enquanto o problema não havia sido resolvido.

Em nota, a SuperVia lamentou o transtorno e reiterou que "recolhe o lixo despejado em todo o sistema ferroviário diariamente, com uso de locomotivas e vagões de caçamba". A concessionária, por sua vez, afirmou que retira mensalmente 1.200 m3 de lixo, o que equivale a 52 vagões lotados.



"O despejo irregular em áreas próximas à linha férrea pode provocar diversos problemas, desde saúde pública e crime ambiental a acidentes com as composições. Por isso, a concessionária atua na conscientização da população para evitar que o problema comprometa o tráfego", finaliza o comunicado.