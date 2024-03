Criminoso foi encontrado por policiais da 12ª DP (Copacabana) - Reprodução

Criminoso foi encontrado por policiais da 12ª DP (Copacabana)Reprodução

Publicado 28/03/2024 17:30

Rio - Um homem, identificado como Luciano Maria da Conceição Azevedo, foi preso nesta quarta-feira (27) em Copacabana, na Zona Sul, por homicídio duplamente qualificado. O crime aconteceu há 25 anos.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 12ª DP (Copacabana) prenderam Luciano após um cruzamento de dados que conseguiu identificar e localizar seu paradeiro. Contra ele, havia um mandado de prisão.

O crime foi no dia 13 de junho de 1999, quando Luciano atirou contra a vítima V.S.P., de 29 anos, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa. Ainda segundo a polícia, a mulher foi brutalmente alvejada pelas costas, na porta de sua residência na frente de seus vizinhos, após discussão entre os dois.

De acordo com seu próprio relato, ele possuía um relacionamento com a vítima e a matou por vê-la transitando na garupa de uma moto conduzida por outro homem. Luciano também contou que era apaixonado pela mulher e por conta da possibilidade dela estar com outro homem acabou matando-a, após apenas 4 meses de relacionamento.

Ele foi absolvido pelo TJ em novembro de 2014. O MP no entanto recorreu e a Justiça decidiu que o preso deveria se submeter a novo julgamento, tendo em vista que a decisão era contrária à prova dos autos, já que ele havia confessado o crime.

Em novo julgamento, Luciano foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado em fevereiro de 2017. Depois da sentença, o criminoso fugiu para Minas Gerais, mas acabou sendo capturado em setembro de 2019.

Após cumprir pouco mais de 4 anos da pena, em maio de 2023, foi concedida a prisão domiciliar. O MP novamente recorreu e em dezembro de 2023 o Tribunal de Justiça decretou nova prisão para que ele voltasse para o regime fechado.