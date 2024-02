DJ Alex Mattos Adriano, uma das vítimas na invasão de criminosos no Catiri, em Bangu - Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/02/2024 17:23 | Atualizado 20/02/2024 17:33

Rio – Alex Mattos Adriano, conhecido como DJ Lekin, foi enterrado nesta terça-feira (20), no Cemitério de Irajá, Zona Norte do Rio. Ele foi um dos DJs mortos em uma festa que foi palco de confronto entre criminosos de facções rivais na madrugada desta segunda-feira (19) na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste.