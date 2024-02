Subprefeitura de Jacarepaguá inicia drenagem em condomínio com problemas estruturais - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 15:01 | Atualizado 20/02/2024 15:30

Rio - Depois de quase 10 anos convivendo com problemas estruturais em uma escadaria com risco de desabamento , moradores do condomínio Jardim Pindorama, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, finalmente têm esperanças de uma resolução. Na manhã desta terça-feira (20), a subprefeitura do bairro foi ao local, fez vistoria e começou um serviço de drenagem.acompanha o caso desde 26 de janeiro.

A subprefeita Marli Peçanha, o coronel Rodrigo Fernandes, chefe de gabinete da Defesa Civil, e agentes conversaram com os condôminos sobre a situação. Segundo os moradores, os fiscais prometeram que enviarão um laudo técnico à Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) nesta quarta-feira (21) para orçamento da obra e que, na próxima semana, com todos os detalhes, o documento será encaminhado ao prefeito Eduardo Paes.

Equipes da Seconserva iniciaram uma drenagem no local, com colocação de manilhas e liberação de caixas de esgoto que estavam entupidas. A reparação estrutural da escadaria, ainda sem data, já faz parte desta reforma, segundo os agentes informaram aos moradores. Ainda não há informação sobre a data de finalização da drenagem.

Morador do local há mais de 30 anos, Luis Fernando Liberatori, 58, conversou com a subprefeita e torce para que finalmente o problema seja resolvido.

"Só vou ter certeza (que a obra vai ser feita) quando eu ver as máquinas e equipes trabalhando aqui. A gente está vivendo de promessas há anos, tomara que dessa vez o problema seja resolvido. Pelo menos agora, estou vendo um empenho da Marli, junto com a equipe dela, em resolver essa questão", disse o frentista ao DIA.

Adriana de Lima Soares, que tem sua residência diretamente afetada pelo problema na escada, também esteve em contato com os agentes. A dona de casa de 54 anos relatou ao DIA que está esperançosa depois da visita.

"Eles viram a gravidade que está isso aqui, sabem que é algo que pode cair a qualquer momento. Estou na esperança que finalmente vai sair essa obra, mas precisa de verba. Eles fizeram promessas, mas dependem da prefeitura liberar o dinheiro pra fazer", disse Adriana.

Esta é a segunda vez que equipes da subprefeitura realizam ações no espaço , que além do problema estrutural, também sofre com possível proliferação do Aedes aegypti. Após adiarem a visita prometida em janeiro, os agentes finalmente foram ao condomínio, no início deste mês, e realizaram uma vistoria e um tratamento para eliminar os focos de dengue.