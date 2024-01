Cratera em escadaria aumenta toda vez que chove - Divulgação / AMJP

Publicado 26/01/2024 19:09 | Atualizado 27/01/2024 09:07

Rio - Um enorme buraco formado no meio de uma escadaria assusta moradores de um condomínio em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade. Com risco de desabamento, o problema existe há anos e preocupa os condôminos, que estão com medo de que a estrutura das casas sejam danificadas. De acordo com a associação de moradores que administra o local, a Prefeitura do Rio estudou o espaço e planejou uma reforma orçada em R$ 1,1 milhão, não foi realizada por falta de verba.

Localizado na Rua Edgard Werneck, na Freguesia, as ruas do condomínio Jardim Pindorama sofrem de graves problemas estruturais, que se agravam com as chuvas. Em relato ao O DIA, o vice-presidente da Associação de Moradores de Jardim Pindorama, Amadeu da Rosa Costa, de 52 anos, que administra o condomínio, alegou que a cratera existe há quase 10 anos e a situação só piora.

"A prefeitura esteve aqui, junto com o presidente da Secretaria de Conservação, engenheiros da Geo-Rio e a Defesa Civil. Fizeram um estudo e o orçamento da reforma bateu em R$ 1,1 milhão, aí o Eduardo Paes alegou que não tem verba para fazer. Ou seja, vai morrer gente e não vão fazer", disse Amadeu, revoltado com a situação.

Devido ao risco de acidentes, o frentista Luis Fernando Liberatori, de 58 anos, teve a entrada de sua casa interditada pela Defesa Civil, no entanto, por conta da dificuldade de acessar a residência por outro caminho, ele e outros moradores se arriscam todos os dias.

"Este buraco está aberto desde 2020, de um tempo pra cá sempre vem um representante da prefeitura, mas nunca teve nenhuma ação, só falam que a obra é cara, que tem outras em andamento e essa precisa entrar na fila. Com isso o buraco vai aumentando e cada vez que chove a situação fica pior", relatou Luis Fernando ao DIA.

Além do risco de acidentes — algumas pessoas caíram na cratera e se machucaram — a grande preocupação dos moradores é com a questão estrutural. Luis Fernando diz estar com medo de acontecer algo grave, umas vez que a casa dele está trincada.

Ao longo de toda escadaria é possível verificar problemas. A dona de casa de 54 anos, Adriana de Lima Soares, está desesperada com a situação que se encontra sua residência. "O buraco está crescendo mais e embaixo está ficando tudo oco. Se isso aqui cair vai levar muitas pessoas, a começar por mim, já que que o problema está atingindo a estrutura da minha casa. Minha casa e meu quintal têm rachaduras, eu já ouvi barulhos e fico com medo. Em volta da minha casa é está tudo rachado", desabafou.

Procurada, a Prefeitura informou que a subprefeita de Jacarepaguá, Marli Peçanha, irá vistoriar o local e conversar com os moradores sobre a obra na próxima na segunda-feira (29). A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Conservação não se posicionaram. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Thiago Antunes