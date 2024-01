Uma cratera se abriu em Vila Isabel, após o rompimento de uma tubulação de grande porte - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 31/01/2024 08:25 | Atualizado 31/01/2024 10:25

Rio - O rompimento de uma tubulação de grande porte em Vila Isabel, na Zona Norte, afetou o fornecimento de água em 15 bairros da cidade, na manhã desta quarta-feira (31). Segundo a Águas do Rio, Vila Isabel, Botafogo, Copacabana, Cosme Velho, Engenho Novo, Grajaú, Laranjeiras, Leme, Lins de Vasconcelos, Maracanã, Méier, Rio Comprido, Santa Teresa, Tijuca e Urca foram as regiões afetadas.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Marechal Zenóbio da Costa está interditada desde a madrugada, para o trabalho dos agentes da concessionária, Guarda Municipal e CET-Rio. O COR ainda divulgou que, por conta da interdição, o trânsito está sendo desviado pela Rua Hipólito da Costa.

Em nota, a Águas do Rio informou que o abastecimento será normalizado gradativamente, em até 72 horas, após a conclusão do serviço. "A empresa identificou um vazamento em uma tubulação de grande porte na rede de distribuição da Zona Norte, no trecho de uma subadutora, em Vila Isabel".

A Águas do Rio orienta que os clientes comerciais e residenciais reservem água de cisternas e caixas d'água para atividades prioritárias. Além disso, a concessionária ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195 ou mensagens via WhatsApp.

Problema no ETA Guandu

Na manhã desta terça-feira (30), parte da capital e da Baixada Fluminense amanheceram com o fornecimento interrompido , devido a um problema na rede elétrica que atende a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu.

Segundo a Cedae, o local chegou a operar com 11% da capacidade máxima, mas o sistema foi normalizado às 19h27. No entanto, nesta quarta-feira, o abastecimento ainda está em processo de recuperação gradativa nos municípios da Baixada Fluminense.

A Águas do Rio informou que o serviço chegou a ser interrompido no Centro e nas zonas Norte e Sul da capital fluminense, além dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.