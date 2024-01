ETA Guandu operou com 11% da capacidade nesta terça (30). Foto de arquivo. - Divulgação/Cedae

Publicado 30/01/2024 13:28 | Atualizado 30/01/2024 14:21

Rio - Parte da capital e da Baixada Fluminense amanheceram com o fornecimento de água interrompido nesta terça-feira (30), devido a um problema na rede elétrica que atende a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu. De acordo com a Cedae, o local chegou a operar com 11% da capacidade máxima, mas já está em processo de normalização.



A concessionária ainda informou que, após identificar o incidente, os técnicos realizaram o remanejamento do sistema para a rede elétrica reserva. A operação da ETA deve ser 100% restabelecida até o fim desta terça (30). Até às 12h, apenas 36% da capacidade estava em funcionamento.



A Águas do Rio, que distribui a maior parte da água do ETA Guandu, informou que o serviço foi interrompido no Centro e nas zonas Norte e Sul da capital fluminense, além dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.

A Iguá, que atende parte da Zona Oeste do Rio, informou que, após a normalização do fornecimento, a previsão é que o abastecimento nos bairros atendidos pela concessionária seja normalizado em 72 horas.

Já a Rio+Saneamento, que também atende a Zona Oeste, disse que o abastecimento de 22 bairros da região foi reduzido e que será gradativamente normalizado após a regularização do sistema.