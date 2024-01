Corpo foi encontrado na localidade conhecida como Casinhas - Reprodução

Rio - Um homem, identificado como David Martins do Carmo, de 35 anos, foi encontrado esquartejado na noite desta terça-feira (30), na Avenida Canal do Anil, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver. Informações preliminares apontam que o rapaz passava pela localidade conhecida como Marcão quando foi abordado por criminosos, que teriam pedido para olhar o celular dele. No entanto, David teria se recusado a mostrar. O corpo do homem foi encontrado em outro ponto da comunidade, conhecido como Casinhas, sem a cabeça e os braços. Uma boneca foi colocada ao lado do cadáver.

Os PMs isolaram a área e preservaram o local até a chegada dos policias da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações. Em nota, a corporação disse que diligências estão em andamento para identificar a motivação e autoria do crime.

o corpo de um homem, identificado como Carlos Henrique Moura, de 28 anos, foi encontrado em um valão na Gardênia Azul. A região sofreu com uma intensa troca de tiros entre tráfico e milícia na noite anterior, inclusive com dois mortos. Na noite da última quinta-feira (25),identificado como Carlos Henrique Moura, de 28 anos, foi encontrado em um valão na Gardênia Azul. A região sofreu com uma intensa troca de tiros entre tráfico e milícia na noite anterior,

Há mais de um ano, as comunidades das zonas Oeste e Norte vivem cenários de guerra por conta da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Recentemente, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.

O Comando Vermelho está disputando o controle dos Morros do Fubá e do Campinho, na Zona Norte, e Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, além da Gardênia Azul, Praça Seca e a Cidade de Deus, na Zona Oeste. Nessas favelas, moradores têm sofrido com constantes confrontos entre os grupos rivais e operações policiais.