Wesley em clássico contra o VascoPaula Reis / Flamengo

Publicado 16/02/2025 08:18

Rio - A atitude Wesley, que fez uma jogada de efeito nos acréscimos do clássico entre Flamengo e Vasco, no último sábado, gerou reprovação no Rubro-Negro. O jovem imitou um lance consagrado por Ronaldinho ao dar um passe e virar o rosto para o outro lado. A situação foi vista como desrespeito por parte de jogadores do Cruz-Maltino.

"O jogo foi limpo, no minuto 95 aconteceu essa jogada que o Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro jovens, gosto que sejam abusados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. Isso é normal, eu já fiz muito isso. Já estive na pele dele, a gente aprende. Normalmente são os jovens, eles vão passar por isso e vai dar confusão porque são clássicos. O jogo foi limpo, totalmente respeitoso, não posso dizer o mesmo do (clássico contra o) Botafogo. Respeito máximo pelos jogadores do Vasco. Vencemos na bola, o jogo foi todo na bola", afirmou Filipe Luís em entrevista.

A confusão foi rápida e problemas maiores não aconteceram. No mesmo momento, alguns torcedores do Vasco também tentaram invadir o gramado do Maracanã, porém, os policiais conseguiram neutralizar a ação.

Com a vitória sobre o Vasco, o Flamengo garantiu com uma rodada de antecedência a sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino ficou em situação delicada dependendo da partida final da primeira fase contra o Botafogo, em São Januário, no próximo dia 23.