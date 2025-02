Memes: Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0 - Reprodução / Twitter

Memes: Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0 Reprodução / Twitter

Publicado 16/02/2025 00:29 | Atualizado 16/02/2025 00:37

Rio - O Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0 no Maracanã, neste sábado, e os torcedores rubro-negros utilizaram as redes sociais para ironizar os seus rivais. O resultado selou a classificação do clube da Gávea para a semifinal do Carioca e deixou o Cruz-Maltino em situação delicada.