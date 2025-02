Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 15/02/2025 22:30

São Paulo - A temporada mal começou, mas o técnico do Santos, Pedro Caixinha, já experimentou pressão no clube paulista. Neste sábado, alguns torcedores do Peixe tentaram invadir o treino da equipe no CT Rei Pelé. O objetivo era cobrar o português por melhores resultados.

Pedro Caixinha em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC.

Rojões foram atirados em direção ao campo depois de a entrada ser vetada. Apenas dois torcedores foram recebidos. A atividade parou por alguns minutos. Além de Pedro Caixinha, o CEO Pedro Martins também foi alvo dos santistas.

Os torcedores foram informados de que não seriam recebidos em sua totalidade, sendo segunda-feira um dia possível para reunião entre elenco, diretoria e organizados no CT, depois do jogo deste domingo, contra o Água Santa.

Até o momento, o Santos entrou em campo em oito jogos na temporada atual, foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. O Peixe não vence desde a estreia de Neymar há três jogos. O clube paulista empatou com o Botafogo, de Ribeirão Preto, com o Novorizontino e perdeu para o Corinthians.