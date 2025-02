Madureira venceu por 3 a 0 e rebaixou o Bangu - Fernando Silva / Bangu

Publicado 15/02/2025 20:43

Rio - O Bangu está rebaixado para a Segundona do Carioca após 21 anos. Em Moça Bonita, a equipe da Zona Oeste foi derrotada por 3 a 0 pelo Madureira, e com uma rodada de antecedência para o fim da competição não tem mais chances de seguir na elite do futebol do Rio.

Com chances de se classificar para a semifinal do Carioca, o Tricolor Suburbano se impôs e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Celsinho cobrou falta com perfeição e abriu o placar aos 23 minutos.

No segundo tempo, o Madureira confirmou a vitória com mais dois gols. Aos 13 minutos, Jefferson Victor ampliou para os visitantes. Aos 37 minutos, o zagueiro Marcão balançou as redes de cabeça e deu números finais ao duelo.

Com a derrota, o Bangu aparece com quatro pontos, faltando apenas uma rodada para o fim. A Portuguesa tem sete pontos, mas mesmo que vença a última partida da Taça Guanabara, a equipe da Zona Oeste não conseguirá ultrapassar o clube da Ilha no critério de desempate.

Em dez jogos pelo Campeonato Carioca, o Bangu não conseguiu nenhuma vitória. Foram quatro empates e seis derrotas na competição. O último jogo do clube da Zona Oeste será contra o Fluminense, no próximo dia 23.