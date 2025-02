Comemoração de Omar Marmoush em Manchester City x Newcastle - Oli Scarff / AFP

Publicado 15/02/2025 14:07

Inglaterra - O Manchester City contou com o brilho de Omar Marmoush para vencer o Newcastle por 4 a 0 no Etihad Stadium, neste sábado (15), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante egípcio, que chegou ao clube em janeiro deste ano, fez três gols logo no primeiro tempo. Mais perto do fim do jogo, McAtee fechou a conta para o time da casa.

A vitória sobre o Newcastle e a derrota do Chelsea na última sexta-feira (14) levaram os Citizens, que somam 44 pontos, à quarta colocação da Premier League. Já os Magpies têm 41 e caíram para sétimo.

O time de Pep Guardiola impôs um ritmo forte logo no começo e construiu boa vantagem antes mesmo dos 35 minutos da etapa inicial. O primeiro gol veio aos 19, com Omar Marmoush. O goleiro Ederson descolou ótimo lançamento para o atacante, que ficou cara a cara com Dúbravka. Ele mostrou frieza e finalizou por cobertura.

O segundo veio pouco depois, aos 24. Gündogan avançou pelo meio e acionou Marmoush, que ajeitou para o pé direito e finalizou no canto direito da meta defendida por Dúbravka.

Já o terceiro veio aos 33 minutos, com assistência de Savinho. O brasileiro encarou a marcação, invadiu a área pelo lado direito e cruzou rasteiro para Omar Marmoush. Livre de marcação, o egípcio pegou de primeira para marcar.

No segundo tempo, o Manchester City seguiu melhor e fechou a conta na marca dos 39 minutos. Após cobrança de escanteio de Gündogan, Haaland desviou de cabeça para McAtee, que apareceu para empurrar a bola para o fundo das redes.

