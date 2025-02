Comemoração dos jogadores do Real Madrid - Paul Ellis / AFP

Publicado 11/02/2025 19:04

Inglaterra - O Real Madrid mostrou como é resiliente em Liga dos Campeões e abriu vantagem no confronto diante do Manchester City, que vale vaga nas oitavas de final. Os Merengues estiveram atrás no placar duas vezes, mas correram atrás do prejuízo e, com um gol nos acréscimos da etapa complementar, venceram a equipe de Guardiola por 3 a 2, nesta terça-feira (11), no Etihad Stadium, pelo jogo de ida dos playoffs da competição. Haaland (2) marcou para o time da casa. Já Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham selaram o triunfo espanhol.

Real Madrid e Manchester City voltam a se enfrentar no dia 19 (quarta-feira), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Os espanhóis podem até empatar para avançar às oitavas de final.

Os dois times fizeram um grande jogo na Inglaterra. O Real começou melhor, mas o Manchester City saiu na frente. Aos 19 minutos, Grealish descolou bom passe pelo alto para Gvardiol. Já dentro da área, o croata ajeitou de peito para Haaland, que finalizou para balançar as redes do Etihad.

O Real Madrid tentou reagir e viu Vini Jr acertar um chute no travessão. Os Citizens também tentaram o segundo gol, mas a etapa inicial chegou ao com a vantagem de 1 a 0 para o time da casa.

Já no segundo tempo, o Manchester City começou melhor e, desta vez, foi Haaland que carimbou o travessão. Mas o Real Madrid voltou a crescer na partida e deixou tudo igual com Mbappé, que finalizou de canela após levantamento de Ceballos.

Os espanhóis tentaram aproveitar o bom momento e foram para cima, mas bastou um vacilo para o City retomar a vantagem. Ceballos derrubou Foden dentro da área, e o árbitro Clément Turpin assinou o pênalti. Haaland foi para a cobrança e marcou.

O segundo gol do City parecia ser um banho de água fria no Real Madrid. A equipe de Ancelotti, no entanto, mostrou como é resiliente na Liga dos Campeões, não se abateu e construiu a virada.

Aos 41 minutos, Vini Jr chutou forte dentro da área, e Ederson rebateu. Brahim Díaz ficou com o rebote e finalizou de primeira para balançar as redes.

Já no último lance do jogo, Vini Jr recuperou a bola no campo de ataque, avançou e tentou encobrir Ederson. A bola passou pelo goleiro, mas não tinha a direção da meta adversária. Apesar disso, Bellingham acompanhou o lance e apareceu para completar e dar números finais ao jogo.

