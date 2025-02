Rony em jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista 2025 - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 11/02/2025 22:12 | Atualizado 11/02/2025 22:13

Belo Horizonte - O Atlético-MG fez uma proposta pelo atacante Rony, que também interessa ao Vasco . O jogador do Palmeiras é um desejo do técnico Cuca. A informação da oferta foi dada primeiro pela "Itatiaia".

Rony está no Palmeiras desde 2020, mas a tendência é que não permaneça. O Fluminense chegou a oferecer 8 milhões de dólares (R$ 46,2 milhões) ao Alviverde, que aceitou. O atleta, porém, não respondeu dentro do prazo dado, e o Tricolor retirou a proposta