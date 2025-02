Vini Jr em ação durante a vitória do Real Madrid sobre o Manchester City - Paul Ellis / AFP

Vini Jr em ação durante a vitória do Real Madrid sobre o Manchester CityPaul Ellis / AFP

Publicado 11/02/2025 19:50 | Atualizado 11/02/2025 22:09

O atacante participou diretamente do lance do segundo gol dos Merengues e deu a assistência para Bellingham, nos acréscimos da etapa complementar, virar a partida.

Antes do início da partida, torcedores do City estenderam um bandeirão com a foto em que Rodri beija a Bola de Ouro. A imagem ainda conta com a frase "Stop Crying Your Heart Out" ("pare de chorar com todo o seu coração", em português), nome de uma música da banda inglesa Oasis, como parte da provocação.

Além disso, durante toda a partida, foi possível ouvir vaias das arquibancadas do Etihad sempre que Vinícius tocava na bola.

"Cada jogo é uma nova história em que posso mostrar meu potencial e tudo que venho fazendo dentro de campo. Nunca tive medo de nenhuma torcida, de nada que acontece dentro de campo. E a cada coisa que a torcida adversária faz, eu fico mais emocionando, com mais vontade de fazer uma grande partida. E hoje tinha muito claro o que precisava fazer para ajudar minha equipe. Ganhei o melhor da partida e espero seguir assim para ajudar nosso time na volta", disse Vini Jr, à TNT Sports.

Torcedores do Manchester City levantaram essa bandeira, provocando o Real Madrid e o Vinicius Júnior. pic.twitter.com/YNzolnVuTP — DataFut (@DataFutebol) February 11, 2025

A provocação se dá justamente por causa da Bola de Ouro, em outubro de 2024. Vini Jr era considerado o grande favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo, mas Rodri levou a honraria

O Real Madrid recebeu a notícia de que o brasileiro não seria eleito e decidiu boicotar a cerimônia : "Se os critérios da premiação não proclamam Vinicius vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal vencedor. Como não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro-Uefa não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado", disse o clube, à AFP, na ocasião.

O camisa 7 do Real Madrid ficou em segundo lugar na votação, que teve o companheiro Bellingham fechando o Top-3. O constrangimento pelo resultado ficou aparente. Primeiro pelos gritos de Vini segundos antes do anúncio e depois pelos aplausos modestos.