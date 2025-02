Torcedor é expulso de arena após pedir demissão de dirigente da NBA

Torcedor do Dallas foi expulso de ginásio por criticar diretoria - AFP

Publicado 11/02/2025 20:00

EUA - Segue a crise em Dallas após a troca envolvendo a ida de Doncic para o Lakers e a chegada de Anthony Davis. Na derrota para o Sacramento Kings por 129 a 128, na última segunda-feira (10), um torcedor foi expulso da American Airlines Center ao pedir a saída de Nivco Harrison, gerente geral da franquia.

Em uma das ações no telão da arena, a câmera geral focou no torcedor, que, com um amigo, levantou placas em protesto com os dizeres: "Demita, Nico". A direção de imagem rapidamente tirou o zoom do fã.



Outros torcedores do Dallas também foram conduzidos até a porta do ginásio por apoiarem as reclamações. Com isso, a diretoria optou por acabar com as ações no telão na partida contra os Kings.

O clima em Dallas é de muita revolta. O esloveno Luka Doncic tinha previsão de receber um contrato que o faria ser dono do maior salário de NBA. A troca com sua ida ao LA Lakers pegou os torcedores de surpresa, tendo em vista a referência técnica no elenco.

