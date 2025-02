Botafogo disputará a Recopa Sul-Americana por ter vencido a Libertadores, em 2024 - Alejandro Pagni / AFP

Publicado 11/02/2025 19:30

Rio - As equipes de arbitragem para os duelos entre Botafogo e Racing, pela Recopa, foram definidas. A Conmebol divulgou, nesta terça-feira (11), quem comandará a partida de ida e a de volta da competição, que coloca frente a frente o campeão da Libertadores e o da Sul-Americana.

Em Buenos Aires, no dia 20 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, o chileno Felipe González será o responsável por conduzir o jogo. Ele tem apenas uma partida do Glorioso no currículo: o empate sem gols com o Guaraní-PAR, em 2023, pela Copa Sul-Americana.

Já no Nilton Santos, uma semana depois e no mesmo horário, Jesús Valenzuela será o árbitro. Na campanha do título continental em 2024, o venezuelano esteve à frente de duas vitórias do time carioca, contra Aurora-BOL - 6 a 0 - e Universitario-PER - 3 a 1.

Veja as equipes de arbitragem completas

Racing x Botafogo - ida

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistente 1: José Retamal (CHI)

Assistente 2: Miguel Rocha (CHI)

4º árbitro: Augusto Aragón (EQU)

5º árbitro: Ricardo Baren (EQU)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Botafogo x Racing - volta

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistente 1: Jorge Urrego (VEN)

Assistente 2: Tulio Moreno (VEN)

4º árbitro: Gery Vargas (BOL)

5º árbitro: José Antelo (BOL)

VAR: Juan Soto (VEN)