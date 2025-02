Torcida do Botafogo no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo - Vítor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito SantoVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/02/2025 17:46

Rio - O Botafogo recebeu R$ 600 mil para mandar a partida contra o Madureira, no último domingo (9), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela nona rodada do Campeonato Carioca , como aponta o borderô do duelo. O Madureira, que venceu por 2 a 0, recebeu R$ 200 mil.

A partida no Espírito Santo foi organizada pelo Grupo Metrópoles. O Estádio Kleber Andrade recebeu um público de 4.601 torcedores, que deixaram nas bilheterias R$ 457.213,00, e receita líquida de R$ 101.251,36.

Com o valor embolsado, o Botafogo ainda não fica "no azul" no Estadual. O somatório dos prejuízos nos jogos anteriores era de R$ 894.516,60, e agora o saldo negativo é de R$ 294.516,60.

Veja o borderô de Botafogo 0 x 2 Madureira:

Borderô de Botafogo 0 x 2 Madureira pelo Campeonato Carioca Divulgação/Ferj