Raúl Asencio em ação durante jogo do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Publicado 11/02/2025 19:22 | Atualizado 11/02/2025 19:23

Zagueiro do Real Madrid, Raúl Asencio, teve recurso negado nesta terça-feira (11) pelo Tribunal Superior de Justiça das Canárias em um caso de pornografia infantil. O inquérito seguirá e o pedido de exclusão do atleta foi negado, de acordo com o jornal inglês 'The Sun'. O defensor é acusado de divulgar imagens e um vídeo de uma menor.

Tudo aconteceu em setembro de 2023, quando Ferran Ruiz, Juan Rodriguez e Andres Garcia, três ex-jogadores do clube merengue, foram presos acusados pela mãe de uma menina de 16 anos de gravarem relações sexuais com a jovem e compartilharem.

De acordo com a polícia, a menor disse que as relações foram consensuais, mas que nem sequer sabia das gravações.

Raúl Asencio não é considerado responsável pela obtenção das imagens, mas teria repassado para outras pessoas. Ele prestou depoimento à época e foi incluído no processo.