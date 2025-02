A bola do Campeonato Carioca, no centro da foto, foi criticada por Filipe Luís - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 11/02/2025 18:22

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) agendou uma reunião para a próxima quinta-feira (13) para discutir a qualidade dos gramados e das bolas do Campeonato Carioca. Jogadores, membros de comissões técnicas e representantes dos clubes foram convidados para o encontro, que acontece na sede da entidade.

Em nota, a Ferj explicou que busca "a excelência em suas competições e respeita os autores das críticas". Por isso, promoverá um debate técnico com os atletas, membros de comissão técnica, representantes de clubes, a empresa fornecedora do material do campeonato, a Penalty, e a Greenleaf, empresa brasileira que atua na construção e manutenção de gramados.

Críticas



O goleiro Rossi e o técnico Filipe Luís, do Flamengo, já criticaram publicamente a qualidade da bola usada no Campeonato Carioca.

"Eu acho que foi um grande jogo. Sempre tentamos fazer o que viemos treinando. Por conta da bola, o campo, o calor, fica difícil... Faz diferença. Tentamos fazer nosso trabalho, mas o quique da bola muda muito", disse Rossi, após o Fla-Flu.

"O que atrapalha é a bola. A bola é horrível. Já joguei com ela e estou vendo eles sofrerem", afirmou Filipe Luís, depois do jogo da quinta rodada, contra o Volta Redonda.

Já o técnico do Fluminense, Mano Menezes, reclamou da qualidade do gramado do Maracanã depois do Fla-Flu. O treinador disse que todos os jogadores reclamam muito sobre o campo e que o gramado está "muito duro".

"O gramado está muito duro, todos os jogadores estão reclamando muito. O pessoal que cuida explicou que, no início da temporada, colocaram uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso. Todo mundo saiu reclamando um pouco, talvez o Thiago Silva tenha também sofrido alguma coisa", disse.

Além de Mano, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, foi mais um que comentou publicamente sobre o estado do gramado do Maracanã. O treinador da equipe Rubro-Negra ainda falou em troca de gramado.

"Briga eterna. Eu entendo que é muito quente, cuidar de um gramado não deve ser fácil. Temos que pensar nos jogadores e fazer um investimento. Se tiver que trocar o gramado e fazer um investimento alto, tem que fazer. O clima aqui é extremo. Para o telespectador é um jogo mais chato, complica muito", afirmou.