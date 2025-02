Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Publicado 11/02/2025 17:40 | Atualizado 11/02/2025 17:45

Já Alex Sandro, que sofreu lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda , realizou trabalho de fisioterapia no CT. Ayrton Lucas se queixou de dores após sofrer um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu e também fez trabalho de fisioterapia.

Por fim, o atacante Pedro e o lateral-esquerdo Viña, que se lesionaram na temporada passada, seguem o planejamento que o Departamento Médico do Rubro-Negro estabeleceu.

Veja a nota do Flamengo:

Alex Sandro - realizou trabalho de fisioterapia no CT George Helal, conforme planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico.



De Arrascaeta e Nico De La Cruz - treinaram no campo nesta terça-feira.



Ayrton Lucas - se queixou de dores após sofrer um trauma no joelho esquerdo durante o clássico contra o Fluminense. Fez trabalho de fisioterapia nesta terça-feira.



Pedro - está no 5º mês de recuperação após cirurgia para reconstrução ligamentar no joelho. Segue planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, que está em contato direto com o cirurgião que o operou.



Viña - está no 6º mês de recuperação após realização de cirurgia para reconstrução multiligamentar e correção de uma fratura. Segue planejamento estabelecido pelo Departamento Médico.