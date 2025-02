Lorran estava fora dos planos de Filipe Luís para temporada - Divulgação / Flamengo

Lorran estava fora dos planos de Filipe Luís para temporadaDivulgação / Flamengo

Publicado 11/02/2025 14:30

Rio - Após semanas de conversas, o Flamengo finalmente concluiu a operação pela venda do atacante Lorran, de 18 anos. O jovem foi liberado para viajar para a Rússia, para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco temporadas com o CKSA, de Moscou.

O CSKA vai pagar 8 milhões de euros (R$ 47,6 milhões) por 80% dos direitos econômicos de Lorran, sendo que 30% pertencem ao Madureira. O Flamengo manterá 20% de participação e acredita que poderá lucrar mais com o destaque que o jovem terá no exterior.

A data da viagem ainda não foi decidida, mas deverá acontecer nesta semana. O atacante tinha contrato com o Flamengo até 2029 e sua multa era no valor de 100 milhões de euros (R$ 617 milhões).

Ao todo, Lorran soma 35 jogos com a camisa rubro-negra, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Ele teve um bom começo de Brasileiro com Tite no ano passado, mas acabou perdendo espaço com o técnico e também com Filipe Luís.