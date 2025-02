Pedro em atividade no Ninho - Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2025 11:34

Rio - O Flamengo pode ter o retorno do atacante Pedro, de 27 anos, antes do esperado. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, a recuperação do centroavante avançou de modo extremamente positivo e o Rubro-Negro já trabalha com a possibilidade do camisa 9 ficar à disposição no fim de março.

Inicialmente, a previsão era que Pedro só conseguisse voltar a jogar em junho para a disputa do Mundial de Clubes, porém, a recuperação do atacante avançou de forma surpreendente. Caso o otimismo do Flamengo se confirme, o centroavante já poderá ser utilizado no começo da disputa do Campeonato Brasileiro.

Pedro sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo em um treino da seleção brasileira antes dos jogos pelas Eliminatórias contra Equador e Paraguai, em setembro. A contusão foi grave e o atacante precisou se submeter a uma operação na região.

Jogador do Flamengo desde 2020, Pedro acumula títulos e gols decisivos pelo Rubro-Negro. Antes de se lesionar na última temporada, ele vivia sua temporada mais artilheira na carreira com 30 gols em 43 jogos.