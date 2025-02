Cleiton - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/02/2025 20:40 | Atualizado 09/02/2025 20:41

Rio - Revelação das categorias de base do Flamengo, o zagueiro Cleiton pode deixar o clube em breve. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o clube carioca procurou representantes do atleta de 21 anos para negociar uma renovação, mas foi informado de que ele não tem interesse em estender seu contrato, que vai até dezembro.

A decisão de não renovar com o Flamengo neste momento acontece em meio a um interesse do Benfica, que acompanha de perto a situação do jogador. O fato dele ser empresariado por Giuliano Bertolucci, que tem boa entrada no time europeu, pode ser um facilitador na negociação.

A falta de interesse em permanecer no Flamengo também tem como fator decisivo as poucas oportunidades de Cleiton no time profissional. Desde 2022, quando subiu ao time principal, o jovem soma apenas 22 jogos.

Neste ano, Cleiton integrou o time alternativo que jogou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Atuou em cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma derrota, somando 442 minutos.