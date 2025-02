Rossi em ação no clássico com o Fluminense, no Maracanã - Gilvan de Souza e Paula Reis / Flamengo

Publicado 09/02/2025 12:30

"Como goleiro, não muda só para mim, mas para todos os jogadores. Temos que pensar três ou quatro vezes se conseguimos controlar ou não. Fica difícil. No primeiro tempo, tentei controlar a bola e ela veio curta. Temos que nos acostumar para seguir a diante. É treinar, treinar e treinar", disse o arqueiro.



"Eu acho que foi um grande jogo. Sempre tentamos fazer o que viemos treinando. Por conta da bola, o campo, o calor, fica difícil... Faz diferença. Tentamos fazer nosso trabalho, mas o quique da bola muda muito", completou.

Rossi ainda analisou o começo de temporada rubro-negro e valorizou a atuação da linha defensiva no clássico: "É cedo. O jogo mais importante que tivemos foi a Supercopa. Nós nos preparamos muito para esse jogo, agora é melhorar, chegar ao time que o Filipe quer, seguir buscando o protagonismo. É importante não tomarmos gols. É importante para a confiança de todo mundo não perder".

Com o empate, o Flamengo chegou aos 14 pontos e é o vice-líder do Campeonato Carioca. O próximo compromisso será contra o Botafogo, na quarta (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.