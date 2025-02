Nesta temporada, Firmino soma nove gols e cinco assistências em 25 jogos pelo Al-Ahli - Divulgação / Al-Ahli

Publicado 08/02/2025 12:40 | Atualizado 08/02/2025 12:45

Arábia Saudita - Especulado no Flamengo durante esta janela de transferências, Roberto Firmino foi cortado do Campeonato Saudita pelo Al-Ahli por causa do limite de estrangeiros. A chegada de Galeno, atacante que também é brasileiro, colaborou na decisão do técnico alemão Matthias Jaissle.

O camisa 10 tem contrato até meados do ano que vem e pode entrar em campo apenas pela Liga dos Campeões da Ásia neste momento. No início da semana, inclusive, fez um golaço de bicicleta na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Sadd , justamente pela competição continental.

Já na sexta-feira (7), ficou de fora do duelo com o Al Fateh, pela 19ª rodada do Campeonato Saudita. A partida marcou a estreia de Galeno pelo Al-Ahli.

Além do Flamengo, outros clubes demonstraram interesse em Firmino. Técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís chegou a ligar para o jogador e tentou convencê-lo de retornar ao Brasil.

Nesta temporada, o centroavante soma nove gols e cinco assistências em 25 jogos. Ele chegou ao futebol árabe em julho de 2023.