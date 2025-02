Finalização de bicicleta de Roberto Firmino - Divulgação/X @ALAHLI_FCEN

Finalização de bicicleta de Roberto FirminoDivulgação/X @ALAHLI_FCEN

Publicado 03/02/2025 18:26 | Atualizado 03/02/2025 18:28

Catar - Roberto Firmino anotou um golaço de bicicleta na vitória do Al-Ahli sobre o Al-Sadd por 3 a 1 no Estádio Estádio Jassim Bin Hamad, no Catar, nesta segunda-feira (3), pela Liga dos Campeões da Ásia. O lance em questão aconteceu aos dez minutos do primeiro tempo. Al-Buraikan roubou a bola dentro da área e cruzou para Mahrez, que tocou de cabeça para o brasileiro finalizar.

Veja como foi no vídeo abaixo:

Com o gol, Firmino deixou tudo igual no placar. Já na reta final do primeiro tempo, aos 39 minutos, o brasileiro Ibañez apareceu para virar a partida. Na marca dos 36 do segundo tempo, Mahrez selou a vitória da equipe saudita sobre os cataris.

A partida desta segunda-feira (3) também marcou a estreia de Galeno no Al-Ahli. O atacante, que já foi convocado para a seleção brasileira por Dorival Júnior, deixou o Porto para se juntar ao clube da Arábia Saudita. Ele iniciou a partida no banco, mas entrou em campo durante o segundo tempo.