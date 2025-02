Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2025 17:50

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, fez a alegria dos seus fãs nas redes sociais. A beldade publicou uma imagem em que aparece vestindo apenas uma lingerie, com direito a um microtop vazado. A foto foi o suficiente para que ela recebesse muitos elogios dos seguidores.

"Linda mulher encantadora, uma verdadeira obra de arte", "É impossível não ver tanta beleza em um único ser humano", "amarelo fica muito bem em você", "Uma deusa tão linda e muito rica", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo faz muito sucesso no Paraguai como apresentadora em programas de TV e também de rádio. A beldade faz publicidade para uma rede de motéis e preservativos. Musa do Olimpia, principal clube do país, Sole Cardozo tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.