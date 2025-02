Manuel Neuer é ídolo do Bayern de Munique - Divulgação/X @FCBayern

Publicado 03/02/2025 17:08 | Atualizado 03/02/2025 17:08

Alemanha - Nesta segunda-feira (3), o Bayern de Munique anunciou a renovação de contrato com Manuel Neuer. O novo vínculo do goleiro com o clube alemão vai até o dia 30 de junho de 2026.

"Gosto muito de jogar futebol e quero continuar jogando no Bayern. Ainda estou com fome e ansioso por mais um ano neste clube especial. Sempre tivemos boas conversas. Essa é uma sensação boa. É uma sensação boa e ainda temos muitos objetivos para alcançar juntos", disse Neuer, ao site do clube.

Cria do Schalke 04, o arqueiro está no Bayern de Munique desde 2011. De lá para cá, ele já disputou 547 partidas com a camisa do time da Baviera. Ao fim do novo vínculo com o clube, Neuer já terá 40 anos.

"Manuel Neuer vem estabelecendo padrões para o goleiro há mais de uma década. Ele é o nosso capitão, uma grande figura no Bayern, e a equipe sabe que sempre pode contar com ele. Estamos muito satisfeitos por podermos perseguir nossos objetivos na próxima temporada com ele também", afirmou o diretor esportivo do clube, Christoph Freund.

Com a camisa do Bayern, ele conquistou o Mundial de Clubes (2), a Liga dos Campeões (2), a Supercopa da Uefa (2), o Campeonato Alemão (11), a Taça da Alemanha (5) e a Supertaça da Alemanha (7). Além disso, em 2014, sagrou-se campeão do mundo com a seleção alemã.

"Manuel Neuer é o melhor goleiro da sua geração e um ícone do Bayern. Quando se fala de goleiros no nosso tempo, fala-se de Manuel Neuer – e isso em todo o mundo. Ele é um modelo absoluto, dentro e fora do campo. Estamos muito satisfeitos que este relacionamento único e bem-sucedido continue", disse Max Eberl, membro do conselho esportivo do Bayern.