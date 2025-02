Marmoush foi uma das grandes contratações do Manchester City no início de 2025 - AFP

Marmoush foi uma das grandes contratações do Manchester City no início de 2025AFP

Publicado 03/02/2025 16:20

A janela de transferências se encerra na Europa nesta semana com cifras elevadas e destaque para o Manchester City. Em crise, o clube inglês fez três contratações, uma delas do brasileiro Vitor Reis, ajudando a esquentar o mercado, com movimentação geral de mais de R 8,5 bilhões. Os dados foram fornecidos pela plataforma "Transfermakt".

Vindo de uma dura goleada para o Arsenal no Campeonato Inglês, o City encabeça a lista de contratações de peso com a chegada do atacante egípcio Omar Marmoush, por 75 milhões de euros, seguida pelos zagueiros Abdukodir Khusanov, por 40 milhões de euros, e o brasileiro Vitor Reis, por 37 milhões de euros.

Com os reforços, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola tenta reagir no Inglês e na Liga dos Campeões, da qual quase foi eliminado ainda na primeira fase. Na competição nacional, o tetracampeão inglês ocupa o modesto quarto lugar, a 15 pontos do líder Liverpool, que tem um jogo a menos na tabela.

Depois do Manchester City, com 152,5 milhões de euros investidos, o Paris Saint-Germain foi o que mais gastou, com 75 milhões de euros, mas em apenas um jogador: o atacante Khvicha Kvaratskhelia, que estava no Napoli, da Itália.

Na Inglaterra, a janela de transferências de inverno termina nesta segunda, assim como acontece na Espanha, Alemanha e França. Na terça, o mercado fechará na Itália, Holanda e Portugal. No Brasil, o mercado segue aberto e se encerra no dia 28 de fevereiro, possibilitando que os clubes continuem se reforçando.

Uma novidade neste ano diz respeito ao Mundial de Clubes, já que a Fifa estabeleceu uma janela extra, entre os dias 2 de junho e 10 de junho. O torneio terá quatro times brasileiros, entre eles o Palmeiras, time que aparece em primeiro lugar entre as contratações no Brasil. O time desembolsou 18 milhões de euros pelo atacante Paulinho, que estava no Atlético-MG.