Athletic, de Minas Gerais, vive crise na SAF e repassou controle das ações - Divulgação/Athletic

Publicado 03/02/2025 15:21

O Athletic, equipe de melhor campanha no Campeonato Mineiro e que fará sua estreia na Série B do Brasileirão em 2025, deve passar por mudança na gestão. Thássilo Soares, um dos agentes do atacante Vini Jr., comprará grande parte das ações da F&P Gestão Esportiva e será o novo controlador do clube de São João del Rei, no interior de Minas Gerais.

Thássilo Soares será dono de 53,5%, com outros 10% nas mãos do diretor de futebol Fábio Mineiro. O agente de Vini Jr. tocará a operação, mas a F&P seguirá no controle da SAF como empresa.

O empresário assume a maioria da parte do clube em momento de crise nos bastidores, com a Tiberis Holding, dona de 19,5%, acusando a F&P de falta de transparência e recusa de aporte milionário para aumento de capital.

Em campo, o Athletic vai muito bem. Após cinco rodadas no estadual, a equipe soma 12 pontos e lidera o Grupo B. A equipe foi vice-campeã da Série C em 2024, perdendo na final para o Volta Redonda, do Sul do estado do Rio.