Jorge Jesus em treino do Al-HilalReprodução / Twitter

Publicado 03/02/2025 14:00 | Atualizado 03/02/2025 14:15

Rio - O treinador Jorge Jesus, de 70 anos, viralizou nas redes sociais, após separar uma confusão envolvendo jogadores da base do Al-Hilal. O conflito ocorreu durante a atividade dos atletas e o português precisou aparecer para interver e encerrar a briga.

Jorge Jesus puto com os mlqs da base do Al Hilal que tavam brigando KKKKK



pic.twitter.com/HqNmMCcj6m — Central do Arabão (@centraldoarabao) February 3, 2025

Jorge Jesus vive grande momento na Arábia Saudita. Ele comanda o Al-Hilal desde 2023 e já conquistou um Campeonato Saudita, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Arábia Saudita. É sua segunda passagem pela equipe.

Ídolo do Flamengo, Jorge Jesus tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2026. Ele irá comandar a equipe na disputa do Mundial de Clubes, em junho, que também conta com a participação do Rubro-Negro, do Fluminense e do Botafogo.