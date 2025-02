Jorginho em treino do Arsenal - Divulgação / Arsenal

Publicado 03/02/2025 13:00

Rio - O Flamengo está bem perto de fechar a contratação do volante Jorginho, do Arsenal. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Rubro-Negro está perto de selar um acordo com o ítalo-brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes, que ocorreu em junho deste ano.

Jorginho tem contrato com o Arsenal até o fim da temporada europeia e o clube inglês não deseja liberá-lo. Com isso, o Flamengo passou a negociar com o volante para que ele se transfira a partir do meio do ano, e de acordo com o jornalista especializado em transferências, as partes estão próximas de um acerto.

A situação do jogador é vista como uma oportunidade de mercado, mas o Flamengo também busca um nome para a posição já que Erick Pulgar tem contrato somente até o fim do ano e não deverá renovar com o clube carioca.

Nascido em Santa Catarina, Jorginho, de 33 anos, jamais atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele iniciou sua carreira no Hellas Verona, depois atuou pelo Napoli, e foi contratado pelo Chelsea em 2018. Desde 2022, ele atua no Arsenal. Seus principais títulos foram a Eurocopa de 2021, pela Itália, e a Liga dos Campeões do mesmo ano pelo Chelsea.