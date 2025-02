Danilo foi anunciado como reforço do Flamengo há menos de uma semana - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/02/2025 16:31

Recém-contratado pelo Flamengo , Danilo teve uma estreia em grande estilo no último domingo (2). O zagueiro entrou na vaga de Léo Pereira na reta final da vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, pela Supercopa Rei . Após o título conquistado sobre o rival, o camisa 13 celebrou a oportunidade e exaltou Bruno Henrique, autor de dois gols no clássico.

"É incrível, incrível chegar e ganhar pelo clube do meu coração. Agradeço ao elenco, ao Bruno Henrique, ao Filipe Luís... Me deram a oportunidade de vencer um troféu inédito na minha carreira em tão pouco tempo", declarou o defensor em entrevista ao 'SporTV'."Tive uma conversa rápida com o Bruno Henrique no final do jogo, você vê o comportamento dele e entende por que esse time ganhou tanto, e porque continua sempre pronto para vencer. Existe um comportamento de querer mais, que não diferencia dos outros jogadores que são mais jovens. Ao contrário, dá o exemplo, corre, se dedica, sempre com humildade", ponderou.