Lorran está de saída do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 03/02/2025 16:50

Rio - O Flamengo está muito perto de finalizar a venda do meia-atacante Lorran, de 18 anos, para o CSKA. As partes já estão na fase de trocas de documentação. O clube russo irá desembolsar algo em torno de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por 80% dos direitos do jovem. As informações são do portal "UOL".

Lorran treinou nesta segunda no Ninho e aguarda o fim das conversas para viajar. Em agosto de 2024, o Flamengo renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com 100 milhões de euros (R$ 617 milhões) como valor da multa.

A negociação entre o Flamengo e o CSKA demorou algumas semanas. Lorran está fora dos planos do Rubro-Negro para a temporada de 2025 e não foi relacionado para a Supercopa. Ele perdeu espaço com a chegada de Filipe Luís.

Lorran se profissionalizou em 2023 e teve seu melhor momento no começo do Brasileiro do ano passando, quando chegou a ser titular com Tite. No total, ele fez 48 jogos, fez cinco gols e cinco assistências.