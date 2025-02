Filipe Luís apontou que Alcaraz estava no fim da fila por uma briga no time titular do Flamengo - Douglas Magno / AFP

Filipe Luís apontou que Alcaraz estava no fim da fila por uma briga no time titular do FlamengoDouglas Magno / AFP

Publicado 03/02/2025 17:58

Rio - Filipe Luís comentou pela primeira vez a saída de Alcaraz do Flamengo . O treinador revelou que conversou com o argentino sobre sua posição no time para ser titular e admitiu tristeza por ele não ter dado certo sob seu comando.

"Eu fui muito sincero com ele e falei: 'Nesse momento, você está atrás do que estão na sua posição. Você pode disputar posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga ali. Você pode disputar posição de volante, mas tem quatro volantes. Você está atrás de todos eles'. Ele falou: 'Ok, eu aceito isso, vou brigar pelo meu lugar no time'. Falei o que achava que ele precisava melhorar, foi uma conversa muito sincera", disse Filipe Luís em coletiva após o título da Supercopa Rei sobre o Botafogo , no último domingo (2).

"Ele jogou bem, fez o gol (contra o Sampaio Corrêa). E, no outro dia, ele decidiu sair. Eu fico triste, porque sinto que é um fracasso meu o Alcaraz ter saído, não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha", acrescentou.

Pelo acordo de empréstimo, o Everton será obrigado a comprar Alcaraz caso metas estabelecidas em contrato, que vai até junho, sejam alcançadas. As cláusulas são consideradas fáceis de serem batidas. A tendência, portanto, é de que ele seja adquirido pelo clube inglês.

A saída, inclusive, pegou os torcedores de surpresa, já que ele havia jogado no dia anterior à conclusão da negociação. Apesar de ter sido a contratação mais cara da história do Flamengo, o meia nunca se firmou. Ao total, disputou 20 partidas e anotou dez gols.

"Eu olho o momento. Se o jogador não fala no campo, não dá. Tem que mostrar ele está no nível para jogar", finalizou.